Monika Chwajoł na zdjęciach sprzed lat

Sztuczna inteligencja cyber ludzie Należąca do Elona Muska firma Neuralink wszczepiła chip do mózgu trzeciego pacjenta. Dla jasności podkreślmy, że chodzi o człowieka. To dopiero początek planów na ten rok. Amerykańskie przedsiębiorstwo neurotechnologiczne z San Francisco planuje kilkadziesiąt tego typu operacji do końca 2025 r. Wygrają ludziom wspomnienia do głowy. Jak będą chcieli upozorować atak na czyjeś życie wgrają do głowy wspomnienia że to był wróg a potem wykasują. Matrix