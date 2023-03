Tak KIEDYŚ wyglądała Ola z "Love Island". "Schudłam 12 kilo, zrobiłam usta, wybielanie zębów, operację nosa..." (ZDJĘCIA)

Siódma edycja miłosnego show "Love Island" miała dla widzów formatu niemałą niespodziankę, bo okazało się, że na wyspie miłości po raz kolejny pojawiła się między innymi Aleksandra Tomala, znana już z poprzedniej odsłony programu. Mimo że opinie internautów były na ten temat dość podzielone, to zgodnie orzekli, że nowi-starzy uczestnicy "ostro namieszają". Tak też się stało, bo nie trzeba było długo czekać, by Ola została włączona w dramę z Julką. Cała sytuacja tak rozwścieczyła fanów programów, że zaczęli apelować do produkcji, by zajęła się całą sprawą. Widzom nie podobało się bowiem, jak niektóre dziewczyny w willi miłości traktują Aleksandrę.