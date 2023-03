Widzowie "Love Island" grzmią po ostatnim odcinku: "USTAWKA! Na siłę błazna zostawili..."

Najnowsza edycja miłosnego show "Love Island" wywołuje sporo emocji wśród oglądających. W programie pojawił się między innymi znany z "Top Model" Adam , który kilkukrotnie namieszał już w słonecznej Hiszpanii. Jego zachowanie tak bardzo podpadło widzom "Wyspy miłości", że wskazali go jako jednego z czterech uczestników do opuszczenia programu. Oprócz Adama widzowie zagłosowali jeszcze na Julię, Alicję i Wojtka.

Nowi uczestnicy "Love Island" odesłali Wojtka i Alicję do domu

Nie wszystko jednak potoczyło się zgodnie z ich oczekiwaniami. Karolina Gilon postanowiła zebrać Wyspiarzy w kręgu ognia i wytłumaczyła wszystkim, że to właśnie ta czwórka miała okazję poznać ostatnio nowych uczestników. To oni mieli zadecydować o tym, kto pozostanie w programie. Na wyspie pojawili się więc Marta i Kuba, którzy wybrali swoje drugie połówki...

Internauci załamani decyzją nowych Wyspiarzy

Decyzja ta szczególnie zabolała Mateusza, który zżył się z Wojtkiem i Alicją. Mężczyzna nie krył łez, kiedy pocieszał go między innymi Adam, który otrzymał kolejną szansę. Mimo że były uczestnik "Top Model" pozostał w show, to będzie musiał trochę popracować nad odzyskaniem sympatii internautów, którzy w komentarzach nie szczędzili mu ostrych słów.

Ustawka! Serio Adama zostawiliście?! No żart! Został nadworny pajac, a odszedł chłopak z klasą; Ten program chyba jest ustawiony, specjalnie tego przygłupa Adama trzymacie do dram. Masakra; Adam chyba podstawiony jest, a Alicji mi szkoda; Bardzo szkoda Wojtka, świetny chłopak, a Adam? No cóż, bez komentarza; Czy ta dziewczyna jest jakaś pusta, że wybrała tego Adama?; Co to za ustawka? Na siłę błazna zostawili. Wojtek super chłopak, scenariusz beznadziejny; Ewidentnie produkcja kazała zostawić Adama, szkoda, że liczy się dla was tylko oglądalność; Adam nie powinien zostać w tym programie - pisali internauci.