Tak Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan świętowali 3. urodziny Henia: był trzypiętrowy (!) tort i góra prezentów (ZDJĘCIA)

Sezon urodzinowych imprez u Małgorzaty Rozenek trwa w najlepsze. Pod koniec maja celebrytka świętowała 13. urodziny syna Tadeusza, zaledwie kilka dni później sama skończyła zaś 45 lat, co również uczciła w gronie najbliższych. W minioną niedzielę swoje święto obchodził z kolei najstarszy potomek Rozenek, Stanisław. Świeżo upieczony 17-latek otrzymał od najbliższych specjalny tort z motywem Pokemonów, mógł także liczyć na pamiątkowy wpis autorstwa znanej mamy.

W sobotę Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mieli kolejną już okazję do świętowania - najmłodszy z synów celebrytów, mały Henryk, skończył bowiem 3 lata. Perfekcyjna nie zapomniała uczcić urodzin pociechy na swoim instagramowym profilu. Celebrytka udostępniła w sieci specjalne nagranie, w którym zaprezentowała fanom, jak jej rodzina celebrowała święto Henia. Chłopiec urodziny świętował w towarzystwie znanych rodziców, starszych braci oraz dziadków, Stanisława i Zofii Kostrzewskich. Cała gromadka zebrała się w ogrodzie wynajmowanej willi Majdanów i to właśnie tam solenizant zdmuchnął świeczki na okazałym, trzypiętrowym torcie. Rozenek pokazała też fanom górę prezentów, którą Henryczek otrzymał od najbliższych. Wśród nich znalazły się na m.in. hulajnoga oraz zestaw do gry w kręgle.