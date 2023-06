Małgorzata Rozenek świętuje 17. urodziny Stanisława: były całusy i pokémonowy tort (ZDJĘCIA)

Początek czerwca to dla rodziny Małgorzaty Rozenek wyjątkowy okres. Niedawno celebrytka, jej mąż oraz syn Tadeusz obchodzili urodziny. Teraz nadeszła kolej na jej pierworodnego. 4 czerwca Stanisław Rozenek skończył 17 lat. Z tej okazji jego mama postanowiła opublikować pamiątkowy wpis, przy okazji zamieszczając krótkie wideo, na którym możemy zobaczyć, jaki tort sprawiła synowi.

Festiwal urodzinowy trwa! 4 czerwca to nie tylko marsz, a przede wszystkim urodziny naszego syna Stasia . Pierwszy wyczekany, noszony na rękach i całowany prawie bez przerwy. Jak go rodziłam, martwiłam się wszystkim, czy mu za ciepło, czy nie za zimno, czy je tyle ile trzeba. Czy oddycha? - napisała Rozenek na Instagramie.

Małgorzata Rozenek świętuje 17. urodziny Stanisława. Pokazała uroczy filmik

Małgorzata Rozenek w dniu urodzin swojego najstarszego syna oczywiście nie zapomniała o tym, by wszystko skrzętnie zrelacjonować. Celebrytka nagrała bowiem moment składania życzeń, a także zdmuchiwania świeczek przez Stanisława. Wideo oczywiście trafiło do social mediów "Perfekcyjnej", któremu towarzyszył wzruszający opis.

Pierwsze dziecko zawsze ma najgorzej, z drugiej strony najdłużej miał mnie w domu. Do piątego roku życia Stasia nie pracowałam, więc spędzaliśmy razem całe dnie. Piękny to był czas. Teraz Staś kończy 17 lat, ma ważne egzaminy w szkole, ale ciagle jest moim maleńkim chłopcem, który potrafi przyjść i się przytulić bez powodu, albo pocałować mnie w czoło jak siedzę na kanapie. Żyj Stasiu szczęśliwie i pełnią życia. Żyj tak jak sobie wymarzysz. My zawsze będziemy z Tobą. Kochamy Cię wszyscy całym sercem jesteśmy rodziną - dodała Rozenek.