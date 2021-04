Tak mieszka Aneta Zając - kuchnia jako serce domu, przytulne wnętrza i przestronny taras (ZDJĘCIA)

Mati 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 13 Odpowiedz

Witam. Mam 30 lat. Szukam partnerki do stałego związku. Jestem po rozwodzie i opiekuję się moimi dwoma synami. Matka pozbawiona jest praw rodzicielskich. Mieszkam u rodziców, ponieważ nie stać mnie na wynajem mieszkania. Jestem człowiekiem spokojnym, bez nałogów, nie palę papierosów i nie piję alkoholu. Pracuję w małym sklepie spożywczym. Fajnie gdybyś miała swoje mieszkanie do którego moglibyśmy się wprowadzić i dać odpocząć już na zawsze moim rodzicom, którzy pomagają mi przy dzieciach gdy ja jestem w pracy. Mogę zajmować się mieszkaniem, bez problemu posprzątam, umyję okna i ugotuję obiad dla Ciebie gdy Ty Wrócisz z pracy. Samochód też mile widziany, moglibyśmy jezdzić na wycieczki w czórkę (ja prawka nie posiadam). Jako, że sam jestem wysoki (194 cm) powinnaś mieć minimum 175 cm wzrostu, bez nadwagi, ze smukłą sylwetką. Lubię blondynki, leż brunetka też może być (koniecznie długie włosy). Jesli natomiast nie dojrzałaś jeszcze do tego by się ze mną związać i przyjąć dar w postaci moich synów to odpuść i nie marnuj mojego czasu.