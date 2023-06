Tak mieszka Anna Czartoryska z mężem i czwórką dzieci. Milionerka postawiła na jasne kolory, drewno i mnóstwo roślin (ZDJĘCIA)

gość 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Piękne kwiaty!Też kocham i mam! Jakie tu są ..komentarze ,jadowite i żółte od zjadliwej zółci!Przypominam że zaledwie 100 lat temu kobiety zajmowały się tylko domem i dziećmi;w annałach miały wpisane"przy mężu" i..kiedyś nie traktowano tego jako ujmy na honorze kobiety! A potem-wspominamy,WSPÓŁCZUJĄCO,pokolenie dzieci "z kluczem na szyi",bo to były nieszcześliwe dzieci,których Matki poszły do pracy! Nie miały ciepłego domu,z dbałą,opiekującą się Mamusią! Nie wracały do domu zeszkoły-z Mamą i pachnącym w domu-obiadem!Ciastem w soboty!To..może się zdecydujcie,CO jest właściwe?WESTA? Strażniczka DOMOWEGO OGNISKA? Gotująca dla swej rodziny,karmiąca swoją Rodzinę?Dbająca o spokój psychiczny wzrastania swoich dzieci-w ciepłym,zadbanym domu?Czy..kobieta kompletnie niezależna?Tj.przede wszystkim poświęcająca się karierze-pracy?Wiecznie nieobecna,która dzieci albo wcale nie ma,bo nie chce mieć-albo ma,skazane na tabuny nianiek,lub..ledwie dychające babcie?Taki model Rodziny-to znamię naszych czasów..Kobiety ,potraciły ZAUFANIE do mężczyzn,"wybiły się na niepodległość(niezależność)"😂,są zdolne,pracujące,doceniane,robią kariery..Ale..w domu ich nie ma..Nie ma ..Mamusi..Mamusia wpada wieczorem,zmęczona,daje buzi na dobranoc,nawet do lekcji nie da rady zajrzeć..Nie ma ciepłego domu;jest..rejestrator szybko przeciekającego między palcami-życia..Większości Rodzin-nie stać na "Mamusię przy mężu"; także kobiety..boją się tak..ze skokiem w studnnię,zaufać,powierzyć swoją i swoich dzieci-egzystencję i przyszłość -mężczyżnie-który na dziś może być dobry i nieskazitelny-ale..w każdej chwili może się zmienić;zakochać się wkimś innym,odrzucić uwierające wobec Rodziny-swoje obowiązki..Praca i kariera-to także pewne zabezpieczenie dla kobiet..Tak to wygląda..Takie ..pewne i z bezpiecznym szczęściem-rodziny,gdzie Matka jest w domu i poświęca się dzieciom i tworzy ciepło domowego ogniska-to...rodzynki,w naszej współczesności! I..powinniśmy je szanować i chronić,a nie,rozlewać zółć zawiści i ..goryczy swojego,nie tak udanego życia!Zawiść niczemu nie służy..Gorycz-także!Jesli masz zdrowe ręce,nogi i głowę-to już jest powód do ..szczęścia !Pamiętaj o tym!