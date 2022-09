Szczera do bólu Anna Czartoryska o wielodzietnej rodzinie: "Każde kolejne dziecko to KRYZYS DLA ZWIĄZKU"

Aaa 12 min. temu zgłoś do moderacji 10 5 Odpowiedz

Mamy z żoną bliźnięta. 3 lata. Nie mamy już rodziców. Z córeczką były problemy. Zarabiamy nieźle stać nas na wiele rzeczy ale nie na nianie. Ona tak fajnie lekko o tym mówi wszystkie ręce na pokład nianie dziadkowie. Niania legalnie zatrudniona zarabia tyle ile moja żona na etacie profesora na uniwersytecie rozumiesz to aktorki od siedmiu boleści. Tak 4000 netto. Brutto to 6500 moja żona zarabia będąc profesorem 5300. Co to za wywiad i co to za artykuł. Ja od 3 lat nie byłem z żoną na kolacji sam na sam a kwestie intymne pomijam, bo one nie istnieją od trzech lat. Żona śpi w każdej możliwej pozycji i ja też. Zdarza mi się usnąć z otwartymi oczami w pracy. Po co takie wywiady i tylko mnie denerwują. Co ty wiesz o życiu pani Czartoryska z Bartnickich i innych. Weź się za normalną pracę i rób to co inni co przynosi jakiś namacalny efekt. W jakim filmie ta aktorka zagrała nie wiem bo może coś przegapiłem, a jej małżonek oprócz bycia dzieckiem bogatych rodziców którzy są najuczciwsi na świecie u tak też zdobyli swój majątek, co zrobił. Jaka prace wykonuje. Co daje jego praca społeczeństwu.