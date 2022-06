Anna Czartoryska dołącza do zmęczonej macierzyństwem Marty Żmudy Trzebiatowskiej: "Zadzwońcie, zapytajcie, czy wszystko OK"

NP. 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A dlaczego tyle w Was jadu? Ona po prostu zwróciła uwagę na to, aby pamiętać o tych nowych mamach, które zwykle są zamknięte w domach, mężowie w pracy, a znajomi często boją się zadzwonić, żeby dziecka nie obudzić. Tu chodzi tylko o empatię. A wy wyjeżdżacie z tekstami, ze inni mają gorzej, telefon działa w dwie strony, po co sobie robiła dzieci... Ja naprawdę nie rozumiem, skąd w Was tyle negatywnych emocji. Życzę Wam, abyście mieli więcej empatii do drugiego człowieka i pozytywnego nastawienia do świata.