Anna Czartoryska pokazuje brzuch po CZWARTEJ ciąży i rozprawia o presji powrotu do formy: "Korci, żeby WCIĄGAĆ" (FOTO)

Marietta Mary... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Bez przesady co ona tam chce pokazać...ja po jednej ciąży chociaż szczupła to mam brzuch i skórę jak flak. I nic już z tym nie zrobię bo nie mam na to kasy. Śmieszą mnie celebryci dający dobre rady by akceptować siebie bla bla...oni mają kasę na porządne kosmetyki, zabiegi u kosmetyczek, u chirurgów, niech nie porównują się do zwykłych dziewczyn bo to hipokryzja.