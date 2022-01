Ciężarna Anna Czartoryska tłumaczy się z zatrudnienia niani: "Czasami muszę sobie TROCHĘ ODPUŚCIĆ I ODPOCZĄĆ"

Niedługo po ogłoszeniu kolejnej ciąży Anna Czartoryska pochwaliła się w sieci niecodziennym wyznaniem. Aktorka przyznała, że opieka nad dziećmi jest dla niej coraz większym wyzwaniem i postanowiła zatrudnić nianię . Jest to krok o tyle niecodzienny, że wiele polskich gwiazd chwali się samodzielnym wychowywaniem pociech, poniekąd odrzucając (lub po prostu ukrywając przed obserwującymi) taką ewentualność.

Mnie to też czasem przerasta... Ale mam pomoc: męża, babć, nauczycieli... Żłobek/przedszkole, a od niedawna także nianię - przyznała w serii Q&A na Instagramie.

Jak twierdzi, ma świadomość, że jest to kontrowersyjny temat dla części społeczeństwa, jednak ona też musi czasem "odpuścić i odpocząć". Zapracowana celebrytka nie ukrywa, że niania była dla niej sporym odciążeniem.

Ludzie mają różne zdanie na ten temat, jednak czasami muszę sobie trochę odpuścić i odpocząć. To dodatkowa pomoc, która ułatwia nam życie i czasami jest niezastąpiona - przyznała.

Sama pracowałam jako niania i sama sobie wtedy obiecałam, że moimi dziećmi będę opiekowała się sama. Dziś wiem, że nawet ta odrobina pomocy jest lepsza niż to, żebym ja puszczała dzieciom bajki po to, by np. pozmywać naczynia - stawia sprawę jasno.