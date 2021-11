Ciężarna Anna Czartoryska bryluje na premierze spektaklu w towarzystwie męża i teściów (ZDJĘCIA)

Egościu 40 min. temu zgłoś do moderacji 177 6 Odpowiedz

Ania nie ma urody poprawianej lalki tylko emanuje naturalnym wyglądem. Jest ładną naturalną kobietą. Chyba jeszcze nigdy nie widziałam Ją w mocnym makijażu. Zawsze ma na buzi piękny delikatny makijaż. Aniu świetnie wyglądasz. Cenię Ciebie i Michała za to, że nie chwalicie się swoim życiem prywatnym tylko jesteście niezwykle skromnymi ludźmi. Super fajna normalna z Was rodzinka i to dla Was ogromny plus. Wyglądasz uroczo z kolejnym dzieciątkiem pod serduszkiem. Zdrówka dla maleństwa i Jego Mamusi.