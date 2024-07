Tak mieszka Anna Czartoryska z mężem i czwórką dzieci. Wystrój willi milionerów zaskakuje (ZDJĘCIA)

Adam 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekaw jestem, co trzeba zrobić na poziomie metafizycznym, żeby urodzić się w pięknym ciele i dobrym domu (tak jak ona). Miałem kolegę ze świetnej, bogatej rodziny, który dzięki pieniądzom ojca mógł poświęcić się medytacji, tańcom przy dźwięku dzwoneczków i bębenków, a więc ogółem - rozwojowi duchowemu. Wcześniej nie omieszkał też skorzystać z uprzywilejowanej pozycji i należycie się wyszumieć. I on mawiał tak: "mam bogatego starego, bo w poprzednim życiu dużo medytowałem, teraz też to robię, żeby w kolejnej inkarnacji również urodzić się w dobrej rodzinie, manifestując czystość myśli i ducha (jako na ziemi, tako i w niebie, i vice versa). Fajnie byłoby rozgryźć mechanizmy warunkujące okoliczności, które zwykliśmy uważać za przypadkowe (jeśli faktycznie nie są dziełem ślepego losu i przypadku).