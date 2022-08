Tak mieszka Joanna Racewicz: Imponujący taras zmieniający się wraz z porami roku, przestronny salon, domowe biuro i witryna na pamiątki (ZDJĘCIA)

Joanna Racewicz należy do gwiazd, które od czasu do czasu publikują w sieci zdjęcia dokumentujące swoją codzienność. Dziennikarka w social mediach chętnie chwali się zdjęciami swojego domu. Gwiazda najwięcej czasu spędza w ogrodzie oraz na tarasie, którego wystrój zawsze dopasowuje do aktualnej pory roku. Jesienią jest na nim pełno dyń, wrzosów i klimatycznych lampionów. Z kolei latem królują tam wysokie trawy oraz ratanowe meble.