Tak mieszka Małgorzata Socha: marmur w łazience, eleganckie dodatki i wielki ogród (ZDJĘCIA)

Luksusowa willa aktorki znajduje się na działce, która ma aż 1000 m². Nieruchomość Małgosi zlokalizowana jest w Michałowicach. To podwarszawska wieś, która znajduje się ok. 13 km od centrum stolicy. Ogromny dom ma aż 350 metrów kw. i jest otoczony dużym, zadbanym ogrodem. Szacowana wartość nieruchomości Małgorzaty Sochy to około 2 miliony złotych. Wielki ogród odgrodzony jest od ulicy wysokim murem z czerwonej cegły. Dom zdobią drzwi wejściowe w nietypowym kolorze, które uzupełniają dodatki dostosowane do okazji.