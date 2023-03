Tak mieszka Wiktoria Gąsiewska: jasne pomieszczenia, drewniany parkiet i duży taras z widokiem na las (ZDJĘCIA)

Wiktoria Gąsiewska swoją karierę zaczynała w takich filmach jak "Jasminum" Jakuba Kolskiego oraz "Katyń" Andrzeja Wajdy, jednak to serial "Rodzinka.pl" , w którym wcielała się w Agatę, dziewczynę Kuby , przyniósł jej największą rozpoznawalność. Obecnie aktorka gra w popularnych serialach jak "Barwy Szczęścia" i "Przyjaciółki".

Wiktoria od kilku lat związana jest mocno ze stacją Polsat, w której nie tylko gra w serialach, ale także występuje w roli prezenterki. Jednak to nie o jej poczynaniach w telewizji, a o życiu prywatnym mówi się częściej. Przez cztery lata związana była z Adamem Zdrójkowskim, którego poznała na planie serialu "Rodzinka.pl". Po ich rozstaniu media dociekały, co mogło być przyczyną zakończenia związku, jednak para nigdy nie podała powodu. Co ciekawe Wiktoria i Adam dalej pracują ze sobą przy różnych projektach stacji Polsat. Obecnie celebrytka spotyka się z Jasperem Sołtysiewiczem.