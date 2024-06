Tak mieszkają Edyta i Paweł Golcowie: taras z widokiem na góry, dużo drewna i ogromy ogród (ZDJĘCIA)

Ola 14 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Nie chcę oglądać tych ludzi. Bliźniaki z Milówki i ich żony są symbolem chciwości, pazerności, zachłanności, serwilizmu wobec władzy i ślizgania sie LATAMI za rządowe pieniądze na dwóch hitach. Takie stereotypowe wręcz góralstwo w pigułce. Te majątki, które nam tu pokazujecie są za publiczne pieniądze, mieli dojścia to układów więc latami byli brani na festyny i koncerty finansowane z budżetu. Jak nie benefizy to kolędowania, jak nie kolędowania to dni miast itp. Znacie kogokolwiek kto NORMALNIE zapłaciłby za bilet 100 zł i poszedł na koncert Golców??? Przytulenie dotacji w czasie plandemii było tylko wisienką na torcie tej chciwości. Teraz płacą za ocieplanie wizerunku i artykuły bo tych bezmyslnych wypowiedziach o koniach i wykopkach u dziadka. Niech oni wreszcie znikną, nikt ich nie chce i nie potrzebuje. Są mało bystrzy, prymitywni (wraz z zonami) otwieranie ust = kompromitacja, po co ich pokazywać?