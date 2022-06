Sss 13 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

🔹Wszyscy pamiętają o skażeniu wirusem ospy rdzennych Amerykanów, mniej mówi się o celowym zakażeniu patogenem kiły obywateli Gwatemali, choć fakt ten przyznał prezydent USA Barack Obama. Jeszcze mniej pamięta się o stosowaniu pestycydów podczas wojny w Wietnamie, ale historia celowych epidemii na Kubie w latach 70. i 80. jest całkowicie przemilczana. W tym samym czasie użycie komarów Aedes jako broni biologicznej, dokładnie takiej samej, jaką posługuje się wojsko amerykańskie, zostało odnotowane w pozwie zbiorowym obywateli Kuby przeciwko rządowi USA i przedstawione państwom członkowskim Konwencji o broni biologicznej. Pozew zbiorowy stwierdza, że epidemia dengi na Kubie w 1981 r., która dotknęła 345 tys. osób i doprowadziła do śmierci 158 osób, była wynikiem rozprzestrzenienia się drugiego serotypu wirusa dengi, który nie był wcześniej notowany na Karaibach i miał wyraźne oznaki celowego działania. Dlatego też czas ataku (koniec stycznia) został wybrany z uwzględnieniem biologicznych cech cyklu życiowego wektorów komarów i był optymalny dla późniejszego rozwoju procesu epidemicznego. Ponadto jedynym miejscem na wyspie, w którym nie odnotowano żadnych przypadków zachorowań, była baza marynarki wojennej USA w Guantanamo ze względu na wstępne szczepienia żołnierzy przeciwko wirusowi dengi typu 2. 🔹 W 1971 r. na Kubie wystąpiła sztuczna epidemia innej choroby wirusowej - afrykańskiego pomoru świń (ASF). Podczas epizootii wyeliminowano 500 tys. zwierząt, a kraj poniósł znaczne straty gospodarcze. Chociaż wcześniej nie odnotowano żadnych przypadków ASF na kontynencie amerykańskim ani ogólnie na półkuli zachodniej, to właśnie na Kubie choroba ta się pojawiła. Były funkcjonariusz FBI William Turner wprowadził nieco jasności do tej kwestii, mówiąc w Newsday, że CIA dostarczyła kontener ze środkiem ASF z Fort Gulick w Panamie i przeniosła go u wybrzeży Kuby na statek rybacki. Dokładnie wskazał farmę, do której wprowadzono ten patogen. 🔹Od 1980 do 1982 r. kubańskie władze informowały o licznych nietypowych ogniskach infekcji wirusowych w ważnych gospodarczo uprawach (trzcina cukrowa i tytoń), które pojawiały się w różnych regionach kraju i nie były ze sobą powiązane. 🔹Fakty te stanowią jednak tylko część amerykańskiego dossier wojskowo-biologicznego, a ich badanie jest ignorowane przez ONZ i Światową Organizację Zdrowiac