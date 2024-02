Tak NAPRAWDĘ śpiewa Luna. Reprezentantka Polski na Eurowizji pokazała nagrania z występów NA ŻYWO (WIDEO)

Ogłoszenie o tym, że to Luna będzie reprezentować Polskę na Eurowizji, wywołało spore emocje. Młoda wokalistka do tej pory głównie chwaliła się klipami z muzyką nagrywaną w studiu, przez co wiele osób dywaguje na temat tego, jak zaprezentuje się podczas występu na żywo. Opublikowała nagrania, które wiele zdradzają.