Tak PRZED OPERACJAMI wyglądała Ewel0na. Poznajecie? (ZDJĘCIA)

To jednak nie powstrzymało jej przed planowaniem kolejnych tureckich poprawek , jakim zamierza poddać się w najbliższym czasie . Celebrytka tłumaczy to jednak tym, że w przyszłości chciałaby naprawić swoje błędy...

A to takiej osobie, która została zarażona bakterią i spie*dolono jej ciało przez to, że trafiła w nieodpowiednie miejsce, nie można? Musi do końca życia męczyć się z tym i pokutować za to? Nie może tego zmienić? No ja uważam, że może i dlatego to robię - grzmiała w swojej relacji na Instagramie.