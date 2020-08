Tak wygląda "luksusowy" dom Zenka Martyniuka. Chcielibyście tak mieszkać? (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że muzyka disco polo wciąż cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością , a największe gwiazdy wpisujące się w ten nurt mogą pochwalić się imponującymi fortunami. Muzykiem, który niewątpliwie zalicza się do ścisłej czołówki artystów tego gatunku, jest Zenek Martyniuk . Autor takich hitów jak Przez twe oczy zielone, czy Prawdziwa miłość to ty wciąż zarabia horrendalne sumy, które pozwalają jego żonie oraz niesfornemu synowi na wystawny tryb życia .

Choć epidemia koronawirusa i związana z nią kwarantanna dała się we znaki branży rozrywkowej, a Martyniuk - podobnie jak reszta kolegów po fachu - zmuszony był odwołać wiele koncertów, król disco polo wciąż należy do jednych z bogatszych artystów w kraju, co chętnie zresztą wykorzystuje. Ostatnio 51-latek postanowił sprawić sobie luksusowy zakup, inwestując w nowego Mercedesa GLE 400d 4MATIC, którego koszt to "skromne" pół miliona złotych.