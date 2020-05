Żona Zenka Martyniuka źle znosi areszt syna: "On KOCHA WOLNOŚĆ i ma słabą psychikę"

MBK 1 godz. temu zgłoś do moderacji 338 3 Odpowiedz

Skoro ma słabą psychikę to trzeba do psychologa, a potem do wojska. Sama jestem matką, jeszcze chłopca, ale wychowuje go w duchu szacunku do siebie, ludzi i pracy, bo leni i gamoni zdzierżyć nie mogę ...