Wypoczęty Zenek Martyniuk wychodzi z hotelu i wsiada do NOWEGO mercedesa za PÓŁ MILIONA (ZDJĘCIA)

Po co ludzie takiemu beztalenciu daja tak zarobic ? Nie rozumie tego spiewa chocby mial ciagle ten kichol zatkany glosu to wcale nie ma . Te ludzie to tak glupie sa ze hej .Lazi to takie na te koncerty a ten napewno sie z nich nabija ze laza i go sluchaja i placa przeciez on napewno sam wie ze jest beztalenciem ten sie musi z was nabijac fani jego haha .