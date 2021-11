Tak wygląda posiadłość Agnieszki Kaczorowskiej: podświetlane schody i półki, szklane drzwi, przestronna jadalnia... (ZDJĘCIA)

Asia 40 min. temu zgłoś do moderacji 4 4 Odpowiedz

No ja z moim mężem celebrytami nie jesteśmy,sponsorów też nie mamy i z reklam nie żyjemy...! A jednak ogromny dom i działkę posiadamy,posiadamy też oboje po dwie ręce i nogi,siłę,wyrzeczenia,chęci,wytrwałość,zdrowie,wzajemną miłość i silną wolę! I dla nas to jest powód do dumy i zadowolenia,że oboje wspólną ciężką pracą doszliśmy do tego gdzie jesteśmy!! I to nie ludzie niepojętni,nie świadomi obserwatorzy złożyli się na moje szczęście! To ja i on pracą 48ośmio godzinową tygodniowo!!