Tak wygląda wnuczka Apoloniusza Tajnera. 16-letnia Sara też trenuje skoki narciarskie (ZDJĘCIA)

Apoloniusz Tajner był prezesem PZN. Jego wnuczka trenuje skoki narciarskie

Sara Tajner przygodę ze skokami rozpoczęła, gdy miała zaledwie 9 lat. W wieku 13 lat córka Tomisława Tajnera dołączyła zaś do kadry jako zawodniczka rezerwowa, niestety wówczas musiała jednak zmierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami. Niektórzy zarzucali bowiem, że obecność w kadrze zawdzięcza wpływom znanego dziadka. Sara odniosła się wówczas do głosów krytyki za pośrednictwem Instagrama.

Ludzie hejtują mnie za moje nazwisko. Ja tak się urodziłam, mam takie nazwisko, to nie zależy ode mnie. Jeśli chodzi o skoki, nie chciałam skakać, nikt mnie do tego nie zmuszał. Sama w końcu zrozumiałam: "chcę skakać". To była moja decyzja, nikt mnie do tego nie pchał - mówiła w 2020 roku.