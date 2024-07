Tak wygląda wystawny ślub syna najbogatszego człowieka Azji. Wydano setki milionów, zamknięto ulice i zaproszono m.in. Kardashianki (ZDJĘCIA)

Madzia 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No tak.Tu jest o czym i o kim pisać. Luksus, baśniowy przepych, rozmach, brylanty, setki gości, recital Rihanny...Obejrzałam z przyjemnością. Widać, że to jest naturalny styl życia tych ludzi, wszystko jest spójne.W polskim przekładzie rzecz się odbyła w wynajętej (sic!) chałupie, było kilkanaście tutek, niektóre z obstawą w stroju kelnera, piosenki wykonała has been Urbańska (??!), zaś żona bohatera tego zamieszania, pani mecenas, wystąpiła w majtkach...wszystkie popuchnięte, z obłędem w oczach. Smutny widok to był, przygnębiający. Z czymś takim się nie wyskakuje, bo wstyd!