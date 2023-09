Tak wygląda ŻONA Jerzego Mielewskiego. Właśnie obchodzą 16. rocznicę ślubu! (ZDJĘCIA)

Jerzy Mielewski to dziennikarz świetnie znany widzom Polsat Sport, ale sprawdził się też jako prowadzący show "The Brain. Genialny umysł" czy komentator programu "Ninja Warrior Polska" .

Zamiłowanie do sportu odziedziczył po tacie, który był sędzią piłkarskim i prezesem klubu Huragan Wołomin. Już w szkole podstawowej Jerzy odkrył w sobie miłość do siatkówki, a w czasach licealnych grał w klubie MDK Warszawa. Mimo to nie planował wiązać się zawodowo ze sportem, lecz wybrał studia na kierunku zarządzanie i obrót nieruchomościami.