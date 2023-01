Tak wyglądały kulisy Gali Mistrzów Sportu: tłum gwiazd na parkiecie i słynna jajecznica o 7 rano... (ZDJĘCIA)

Gościu 45 min. temu zgłoś do moderacji 30 4 Odpowiedz

Moniko, Maju i Asiu powiedziałabym prędzej że jajecznicą rozpoczął się bal bo wyglądałyście tak rewelacyjnie po balu jak na jego początku. Pięknie, świeżo jakbyście co dopiero wstały wyspane z łóżeczka. No tak właściwie nie ma się co dziwić przecież uprawiacie zawodowo różne sporty i jesteście w tym mistrzyniami to nie ma co nawet stawać z Wami do rywalizacji kondycyjnej bo tylko człowiek by się zbłaznił. Mam nadzieję iż bal był udany a czy zajęłyście jakieś miejsce w plebiscycie to nieważne bo nikt Wam nie odbierze tego że w swoich dyscyplinach jesteście wielkimi mistrzyniami i żadne rankingi na najlepszych sportowców roku Wam tego nie zabiorą. Wszystkiego dobrego w 2023 roku życzę.