Tak wygląda żona Mateusza Janickiego! Olga też jest aktorką. Poznali się w liceum... (ZDJĘCIA)

Mateusz Janicki to znany aktor teatralny, telewizyjny i filmowy. Występował m.in. w takich głośnych produkcjach jak "Zielona granica", "Czas honoru" czy "Lejdis" oraz w wielu popularnych serialach. Przystojny 40-latek jest bardzo aktywny zawodowo i stale bierze udział w nowych projektach. O jego życiu prywatnym wiadomo jednak niewiele, choć nie jest tajemnicą, że jego żona też jest związana ze sceną.

Olga Szostak ukończyła aktorstwo na PWST w Krakowie, ale również kilka innych kierunków - pedagogikę, matematykę oraz logopedię. Pracuje w jednym krakowskich centrów terapii logopedycznej, a także występuje w spektaklach i wraz z mężem należy do grupy teatralnej "Impro KRK". Zagrała też w "Zakochanych po uszy" i "Singielce".

Małżonkowie poznali się jeszcze w czasach licealnych. Wówczas Janicki zaprosił grupę znajomych do domu dziadka w górach, a jedna z jego koleżanek zabrała ze sobą właśnie Olgę.

Strasznie dużo osób przyjechało wtedy do mnie w wakacje. (...) Między innymi znalazła się tam Ola, która teoretycznie nie była wcale w kręgu moich najbliższych kolegów, ale była z koleżanką, która była bliżej i tak wyszło - opowiadał swego czasu aktor w rozmowie z "Jastrząb Post".

Między nimi szybko zaiskrzyło, a gdy poszli razem na spacer po Bukowinie Tatrzańskiej, odkryli, że świetnie im się rozmawia. Wkrótce narodziło się między nimi uczucie, które trwa do dziś. Janicki i Szostak rzadko pokazują się razem publicznie i nie zdecydowali się na przeprowadzkę do Warszawy. Na co dzień mieszkają w Krakowie, gdzie wspólnie wychowują dwóch synów.