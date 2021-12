Tak wyglądają pokoje dziecięce w domach gwiazd: minimalizm u Lewandowskich, sterylne wnętrze "Dzidziusia Majdana", boho dodatki u Mii Raduszewskiej... (ZDJĘCIA)

Celebrytki działające w sieci i zarabiające na fotografowaniu się dobrze wiedzą, jak ważne jest atrakcyjne tło publikowanych zdjęć. W związku z tym, że poza wyjściami "na miasto" i sesjami podczas luksusowych wakacji zmuszone są fotografować się w domach, dbają o to, by na ich czterech kątach chciało się obserwatorom zawiesić oko. Celebrytki przywiązują więc wagę nie tylko do wyglądu salonu, kuchni czy sypialni, ale i pokoików swoich pociech.