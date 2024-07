Tak wyglądał TRZECI DZIEŃ urodzin miliardera Pawła Marchewki: impreza na plaży, owoce morza, swobodne stylizacje (ZDJĘCIA)

Mona333 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Wspolczuje im: makijaz od rana do nocy, bikini za 2 tysiace, okulary za 3, swiezy lifting twarzy , Botox w usta i Po co to wszystko? Zeby miec foty w ig ? To jest tak puste ze glowa boli