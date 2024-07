Małgorzata Rozenek ODSŁANIA kulisy urodzin miliardera: fotki z jubilatem i gwiazdami, szaleństwo na parkiecie (ZDJĘCIA)

Donald T. 1 godz. temu zgłoś do moderacji 117 52 Odpowiedz

Oszukał wyborców. 100 konkretów na 100 dni jak cwaniaczek co sprzedał staruszce garnki za 12000. Kazał zbojkotować referendum a pierwsze co zrobił po zaprzysiężeniu to podpisał pakt migracyjny zgodził się na przyjęcie migrantow. Teraz będzie z naszych pieniędzy z podatków im wypłacał kieszonkowe i rozdawał.darmowe mieszkania. Wkrótce ustawa że musisz przyjąć migranta do swojego domu jak mieszkasz w zbyt dużym domu. A jak masz puste mieszkanie którego nie wynajmujesz to zostanie ci odebrane bo jesteś wrogiem.publicznym