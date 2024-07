Tak wyglądała Agata Duda w młodości. Kinga to zdjęta skóra z mamy (FOTO)

Alex 15 min. temu zgłoś do moderacji 16 9 Odpowiedz

A wy tylko o wygladzie, pierwsza dama to nie plastikowa lala pokroju Rozenek. Jest naturalna, zadbana, ubiera sie klasycznie i wyglada na SWOJ wiek i co w tym zlego? Nie jest rosolem zeby wszystkim smakowac, ma godnie reprezentowac nasz kraj i to robi. Odczepcie sie z tymi idotycznymi komentarzami na temat jej wygladu.