Tak wyglądała MIESIĘCZNA emerytura Wojtka Szczęsnego

Z całym szacunkiem ale to nie o rodzinę chodziło jak się pojawiła możliwość nawet tylko na jeden sezon, w zastępstwie zagrać to już rodzina i zakończenie kariery nie ważne? No tak bo przecież nie odszedł z własnej woli on miał Kontrakt z Juventusem podpisany do 2025 roku, ale Juventus rozwiązał z nim kontrakt w trybie natychmiastowym, już wcześniej chciał to zrobić. Koniec końców żeby się pozbyć Szczęsnego musiał jeszcze dopłacić za zerwanie wcześniej umowy. Nie chciał go nawet na ławce rezerwowych. Juve sam mowil, ze wypłaty Wojtka za dużo ich kosztują. On nie chciał kończyć kariery, w wywiadzie ostatnim mówił że idzie do jakiegoś tam klubu że długo jego bezrobocie nie potrawa. Ale ten klub go nie wziął a końcu. No i Żaden inny klub po rozwiązaniu kontraktu nie chciał go kupić, został bezrobotny. Dlatego zakończył karierę. I tak ludzie nakręcali że Arabia jest zainteresowana nim a wcale a wcale nie była kupili innych bramkarzy, ostatecznie został bez klubu.