Wojciech Szczęsny REZYGNUJE Z KARIERY. Podał powód swojej decyzji

Opuściłem Warszawę, moje rodzinne miasto, w czerwcu 2006 roku i dołączyłem do Arsenalu z jednym marzeniem - zarabiać na życie piłką nożną - zaczyna, wspominając swoje początki i opisując to, co udało mu się na przestrzeni lat osiągnąć: Nie wiedziałem, że będzie to początek podróży życia. Nie wiedziałem, że będę mógł grać w największych klubach na świecie i reprezentować swój kraj 84 razy. Nie wiedziałem, że nie tylko będę zarabiał na życie z gry, ale gra stanie się całym moim życiem. Nie tylko zrealizowałem swoje marzenia, ale dotarłem tam, gdzie moja wyobraźnia nawet nie odważyłaby się mnie zabrać. Grałem na najwyższym poziomie z najlepszymi graczami w historii, nigdy nie czując się gorszy. Zawiązałem przyjaźnie na całe życie, stworzyłem niezapomniane wspomnienia i poznałem ludzi, którzy wywarli niesamowity wpływ na moje życie. Wszystko, co mam i wszystko, czym jestem, zawdzięczam pięknej grze w piłkę nożną... - czytamy.

Zobacz także: Marina o Szczęsnym: "To kabareciarz. Jak on skończy karierę i nie dostanie programu, to ktoś popełni błąd"

Wojciech Szczęsny kończy karierę. Ujawnił, dlaczego odchodzi na emeryturę

Dlatego zdecydowałem się wycofać z profesjonalnej piłki nożnej. Zakończenie podróży to czas refleksji i wdzięczności. Jest wiele osób, którym musiałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się to zrobić osobiście w rozmowie z każdą z nich. Ale wam, fanom, jestem winien specjalne podziękowania za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za bycie najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią futbolu. Bez Was to wszystko nie miałoby sensu! Dziękuję! Teraz każda historia ma swój koniec, ale w życiu każdy koniec jest nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa ścieżka - czas pokaże. Ale jeśli ostatnie 18 lat czegoś mnie nauczyło, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych i uwierzcie mi, będę miał wielkie marzenia! - kwituje.