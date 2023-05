Tak wyglądałaby dziś księżna Diana? Na TikToku krążą zdjęcia (FOTO)

Iga 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rozumiem, że jest wielu, którzy uwielbiają Dianę, ale bądźmy szczerzy, że piękną ona nigdy nie była. Teraz zwróćmy uwagę na fakt, jak bardzo twarz potrafi się zmienić (fajnie pokazuje to trend na tok toku właśnie, gdzie zestawiane są zdjęcia matek obecnie i w młodości - piękności, ale wiek robi swoje). Wiec akurat nie wydaje mi się, aby Diana miała byc aż tak niesamowita, a żeby wyglądała tak, jak na zmienionych fotografiach to musiałaby się porządnie naciągnąć i ostrzyknac, bo z jakiegoś powodu zmarszczek tam prawie w ogóle nie widac - co rzadko spotykane w wieku 60lat ;)