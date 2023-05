TYLKO NA PUDELKU: Afterparty po ceremonii otwarcia Eurowizji. Blanka szalała na parkiecie z tajemniczym brunetem (ZDJĘCIA)

Beta 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Może I jest trochę kiczowata, ale obserwując poczynania niektórych zwycięzców Eurowizji z poprzednich lat Blanką nieźle wpisuje się w ten klimat. Jak dla mnie jej piosenka jest jedyną piosenka spośród wszystkich tegorocznych propozycji, która naprawdę wpada w ucho. Poza tym skoro ta dziwaczna piosenka z Włoch wygrała eurowizje to równie dobrze w tym roku może to być Blanka. Ten konkurs lubi wykonawców którzy przede wszystkim szokują... Blanka stara się to robić odsłaniając to I owo w teledysku? Czyż nie o to w tym konkursie chodzi? Oprócz aspektów politycznych oczywiście...