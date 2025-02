Tak wyglądały ostatnie wpisy na Instagramie Michelle Trachtenberg. Fani od dawna martwili się o aktorkę

Ozempic zachwalała mi znajoma, której faktycznie ten lek przepisał lekarz by kontrolować cukrzycę. Ja miałam tylko sporą nadwagę, zahaczającą o otyłość. Reszta badań była ok – mimo tego udało mi się „załatwić” receptę, wiesz jak to wygląda w Polsce. Przez pierwsze kilka miesięcy wszystko było super – schudłam 10 kg. Niestety czar prysł kiedy poszłam do labu, nie wiem czy to na pewno od tego, ale wyniki badań wątroby znacznie się pogorszyły. Wróciłam do lekarza który przepisał mi ozempic i zdecydował, że dla mojego bezpieczeństwa muszę przerwać jego przyjmowanie. Byłam rozczarowana, ale zdrowie jest ważniejsze. Obecnie szukam alternatywnej terapii.