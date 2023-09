Tak wyglądały PRZYGOTOWANIA Ewy Wachowicz do ślubu. Fani komplementują: "Kobieta z klasą i szykiem" (ZDJĘCIA)

Gość 14 min. temu zgłoś do moderacji 12 1 Odpowiedz

No trzeba przyznać, że wyglądała rewelacyjnie. Suknia ma świetny, bardzo ciekawy krój. Fryzura, make-up- super. No ale p. Ewa to mocno atrakcyjna babeczka, toteż trzeba by się mocno postarać, żeby coś zepsuć :)