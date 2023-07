Tak zmieniał się styl Dominiki Gwit: od zachowawczych stylizacji do wzorzystych sukienek (ZDJĘCIA)

Yuki 10 min. temu zgłoś do moderacji 1 4 Odpowiedz

Zdjęcia 7/17 . Super! Do takiej wagi powinna się odchudzić, dalej znowu by było jojo gigant i... Chyba mąż rzucił by ją z dzieckiem. Teraz to tragedia ciało zniszczonej 70 latki. Zdrówko przecież ona dyszy jak mówi!