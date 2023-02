Dominika Gwit wyjawia, jak czuła się, gdy z powrotem przytyła 50 kg: "WRÓCIŁA RADOŚĆ ŻYCIA"

Dominika Gwit w 2014 roku schudła 50 kilogramów

W 2014 roku Dominika Gwit zszokowała swoją przemianą, kiedy to pokazała się na salonach kilkadziesiąt kilogramów chudsza. Wówczas to niemal wszystkie media rozpisały się o spektakularnej metamorfozie, a na fali popularności aktorka wydała nawet książkę, w której to opisała swoje zmagania, przybliżające ją do idealnej sylwetki. Teraz aktorka wróciła pamięcią do czasów "wielkiej przemiany" i opowiedziała, że tak naprawdę nie wszystko było takie idealne, jakim mogło się wydawać. Dominika zwierzyła się, że w swojej walce o wymarzoną figurę, otarła się nawet o anoreksję.