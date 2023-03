Tak zmieniała się Hailey Bieber. "Nigdy NIE TKNĘŁAM mojej twarzy" (ZDJĘCIA)

Michał Miau 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ku&a, co się kur*a dzieje z tym światem?! Banki upadają, ludzie tracą oszczędności, a ci bogaci ch*ja widzą! Oni mają swoje luksusowe apartamenty i prywatne samoloty, podczas gdy zwykli ludzie tracą wszystko! A co z rządem? Co oni ku*wa robią? Nic! Nic ku*wa nie robią, tylko robią sobie zdjęcia i obiecują złote góry! Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest równość? To wszystko to jedna wielka ku*wa niesprawiedliwość! A my, zwykli ludzie, musimy cierpieć i radzić sobie sami! Czy to jest właśnie to, co nazywamy cywilizacją? Wku*wia mnie to wszystko! Nie wiem co przyniesie przyszłość, ale jestem pewien, że będą to ciężkie czasy dla zwykłych ludzi. Czasy, w których będziemy musieli walczyć o przetrwanie, a nasi przywódcy będą udawać, że wszystko jest w porządku. To jest ku*wa nie do pomyślenia! Michał Miau