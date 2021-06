Takie WYKSZTAŁCENIE mają polskie influencerki! Która ze znanych pań najbardziej zaskakuje dyplomem? (ZDJĘCIA)

Ola 35 min. temu zgłoś do moderacji 19 4 Odpowiedz

Czyli poza Lewandowską i tą po filmówce, żadna nie ma wyższego wykształcenia. Takie są fakty. Od biedy jakieś licencjaty zmęczyły ale większość to góra szkoła średnia. Siwiec nawet matury nie ma, zatem jeżeli zaliczyła kilka miesięcy policealnej zanim odkryła moc swego "oka Saurona" to maks. Zresztą czego się spodziewałam. By być idolką prostych do bólu dziewczyn, muszą je rozumieć i "czuć" te same klimaty. Smutna konstatacja. Najbardziej zaskoczyła mnie Tamara. Byłam pewna, że jednak skończyła architekturę. Ale ona jest tak błyskotliwa i kreatywna, że w jej przypadku nie ma to znaczenia. Pozostałe to zlot pustogłowych głowonogów, co niestety widać, słychać i czuć.