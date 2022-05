Tancerz, który pocałował Darię na scenie w Sopocie, PRZERYWA MILCZENIE!

Echa Polsat SuperHit Festiwal już co prawda milkną, ale jedna sytuacja z imprezy w Sopocie wciąż zdaje się budzić zainteresowanie. Chodzi oczywiście o to, co zaszło podczas występu Darii. Niedoszła reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji zaprezentowała się drugiego dnia muzycznego wydarzenia i zaśpiewała swój kawałek, "Love Blind". Na koniec show wokalistka nieoczekiwanie została pocałowana przez pląsającego u jej boku tancerza. Jak wyznała w udzielonym chwilę po zejściu ze sceny wywiadzie, zachowanie mężczyzny nie było częścią ćwiczonej wcześniej choreografii.

To mój tancerz i choreograf. Jeszcze się nie widzieliśmy, więc nie do końca wiem, co się stało. To było naprawdę takie zwieńczenie tego występu. Dopiero teraz dochodzę do siebie, po tym co się stało tego dnia i ciężko mi w to uwierzyć... - przekonywała rozemocjonowana Daria.