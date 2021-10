"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović ocenia Sylwię Bombę: "Nie masz DRYGU DO TAŃCA"

W kolejnym odcinku "Tańca z Gwiazdami" każda z par wykonała po dwa tańce. Jako pierwsi na parkiet wyszli Sylwia Bomba i Jacek Jeschke , którzy zatańczyli hip-hop do piosenki Willa Smitha , "Gettin' Jiggy Wit It". Jurorzy przyznali za ten występ jedynie 26 punktów.

Moim zdaniem to był twój najsłabszy taniec . Niedynamicznie, nierytmicznie, troszkę ciężko - krytykowała Iwona Pavlović.

Trochę to się śmiesznie oglądało - dodał Michał Malitowski.

W drugiej części Sylwia i Jacek zatańczyli quickstepa, za którego otrzymali 30 punktów. Tym razem celebrytka usłyszała od Iwony, że "nie ma drygu do tańca". Z kolei Andrzej Grabowski stwierdził, że w pierwszych odcinkach była "kłębkiem nerwów", ale jest już lepiej.

To była tak szybka i tak trudna technicznie salsa! Zatańczyłaś to idealnie i sprawnie, żadna gwiazda by nie zatańczyła tego układu - zachwycała się Pavlović.