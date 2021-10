Niezrażona krytyką Sylwia Bomba ocenia swój potencjał: "Ja nie jestem zdolna, JESTEM PRACOWITA"

daria 37 min. temu zgłoś do moderacji 14 6 Odpowiedz

nie lubie jej ale przyznaje racje co do pracowitosci. Byla jakas tam zwykla dziewucha z instagrama a teraz jest w telewizjo. Badz co badz lasek na instagramie jest wiele ale niekazdej udalo sie wybic. Co do tego czy jest zdolna - trudno powiedziec bo nie wiem czym ta zdolnosc sie objawia