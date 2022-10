"Taniec z Gwiazdami". Jacek Jelonek wybija rytm na pośladkach partnera, a Karolina Pisarek żali się na brak "konstruktywnej krytyki". Kto odpadł z show?

Pati 24 min. temu zgłoś do moderacji 85 10 Odpowiedz

Program jest ustawiony. Karolina go wygra. Dzisiaj się to wydało. Jurorzy dzisiaj tak jej zawyżali oceny i słodzili, że aż zaczęło mi to śmierdzieć. A w momencie kiedy zaczęła się cieszyć wcześniej niż juror podał swoją ocenę to tylko się to potwierdziło. Ona wygra. A tak broniłam programu, że nie ma ustawek. Ale dzisiaj to potwierdzili. Jedynym wyjściem, żeby wyszli z twarzą po takim blamażu jest pojedynek dwóch panów w finale. Pan Wiesiek i Pan Jacek są ewidentnie ulubieńcami publiczności. I to im należy się finał. Są 100%-owymi amatorami. Czego nie można powiedzieć o Ilonie i zwłaszcza Naralii. Naprawdę jedna wielka żenada z tą promocją Karolci.