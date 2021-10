"Taniec z gwiazdami". Widzowie oburzeni eliminacją Jurasa i ZAGROŻONĄ Kajrą! "Ten program to KABARET. Wszyscy wiemy, że Oliwia powinna odpaść"

Gdy przyszła pora eliminacji wielu bez wątpienia przepowiadało odpadnięcie z programu właśnie Oliwii Bieniuk i Michałowi Bartkiewiczowi. Początkująca celebrytka awansowała jednak do kolejnego odcinka, nieco niespodziewanie w gronie zagrożonych znalazła się natomiast... Magdalena "Kajra" Kajrowicz . Ostatecznie parze udało się awansować do kolejnego odcinka. Z rywalizacją pożegnał się natomiast lubiany przez widzów Łukasz "Juras" Jurkowski i jego partnerka Wiktoria Omyła.

Jakim cudem Kajra jest zagrożona?; Zaśmieję się, jak Kajra odpadnie; Ten program to jakiś żart; Juras i Kajra zagrożeni i odpada Juras?!; Ale kabaret. Niezłe Bieniuk dostała smsy; Wszyscy wiemy, że Oliwka powinna odpaść; Jeszcze dojdzie do tego, że Oliwia i Sylwia w finale będą; Naprawdę się nie zdziwię, jak Sylwia Bomba i Oliwia Bieniuk będą razem w finale; Bomba i Oliwia powinny walczyć o zostanie w programie, a nie oni; Ten program przestaje mieć sens; No, to są jaja; Ale Ibisz mnie zestresował, myślałam już, że Kajra odpadnie, ale Jurasa też szkoda; (...) Mam dość w sumie tego ciągnięcie dalej Bieniuk - komentowali widzowie na Twitterze.