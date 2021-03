Taylor Swift zarzuca SEKSIZM twórcom serialu Netfliksa: "Przestańmy PONIŻAĆ kobiety"

lena221 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I to jest wlasnie cos, co mnie najbardziej drazni u celebrytow. Sami wywlekaja swoje prywatne sprawy i pokazuja na insta a pozniej wielkie zdziwienie, ze ktos to komentuje albo ma z tego beke. Tak samo nasze gwiazdeczki. Kazda krytyka teraz jest hejtem. Nie mozna zjesc ciastka i miec ciastka.