Taylor Swift spaceruje za rękę z ukochanym i jego matką po londyńskim parku (ZDJĘCIA)

Ghhk 55 min. temu

Strasznie irytuje mnie wytykanie komuś ilości związków. Dziewczyna jest aktywna na scenie muzycznej od jakichś 15 lat, na przestrzeni których spotykała się z kilkoma facetami. Co w tym takiego strasznego? Jest XXI mamy prawo się poznawać, mamy prawo próbować, mamy prawo się również mylić. To super, że niektórym osobom udaje się znaleźć miłość życia jeszcze w gimnazjum, ale nie każdy ma to szczęście. Nie wiem czym zawiniła sobie Taylor, że tak bardzo się ją krytykuje, ale trochę przykro się na to patrzy.